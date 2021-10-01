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Kütahya’da sağlık çalışanlarına NRP eğitimi

Kütahya’da sağlık çalışanlarına 2021 yılı Neonatal Resuscitation Programme (NRP) eğitimi verilmeye başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 01.10.2021, 15:07
Kütahya’da sağlık çalışanlarına NRP eğitimi

Kütahya’da sağlık çalışanlarına 2021 yılı Neonatal Resuscitation Programme (NRP) eğitimi verilmeye başlandığı bildirildi.

Doğumhane servislerinde çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla 2021 yılı Neonatal Resuscitation Programme (NRP) eğitimi İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın açılış konuşması ile Yoncalı Uygulama Otelinde verilmeye başlandı.

Eğitim programının açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, kursiyerlere ve eğitimcilere başarılar dileyerek eğitime katılım sağladıkları için teşekkür etti.

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