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Kütahya’da ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi
Kütahya’da polis ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi.
KÜTAHYA 01.05.2021, 17:25
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Kütahya’da polis ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan V.M. isimli araç sürücüsü gerekli işlemlerinin ardından Polis Merkezine teslim edildi.