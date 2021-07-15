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Kütahya’da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Yunus Timlerince ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KÜTAHYA 15.07.2021, 11:12
Kütahya’da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Kütahya’da Motosikletli Yunus Timlerince ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yunus Timlerince Pirler Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda durdurulan araçta yapılan aramada, Ş.K. (21) isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek, O.Y. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, 1 adet kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.
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