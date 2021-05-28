Kütahya’da ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kütahya’da durdurulan iki araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca,1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Motosikletli Polis Timlerince Sultanbağı Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonucu N.K. (44) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 49 adet fişek ile 1 adet kesici alet (kasatura) ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K., gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.