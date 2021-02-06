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Kütahya’da ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi
Kütahya’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ile 15 fişek ele geçirildi.
KÜTAHYA 06.02.2021, 18:46
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Kütahya’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ile 15 fişek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Okmeydanı Mahallesi’nde yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 12 kalibre pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 15 fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ele geçirilen pompalı tüfek ve fişekler polis merkezine teslim edildi.