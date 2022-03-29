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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kütahya’da “Ruhsal engelli bireyler için sosyal içerme” isimli eğitim projesi
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmeyi içeren “Ruhsal engelli bireyler için sosyal içerme” isimli eğitim projesi programı gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 29.03.2022, 13:21
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmeyi içeren “Ruhsal engelli bireyler için sosyal içerme” isimli eğitim projesi programı gerçekleştirildiği bildirildi.
“Ruhsal engelli bireyler için sosyal içerme projesi” çerçevesinde il merkezi ile Tavşanlı ve Simav Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde görevli personellere yönelik Uzm. Dr. Umut Karasu ve Sosyal Çalışmacı Mehmet Ali Doğan tarafından toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmeyi içeren eğitim programı gerçekleştirildi.