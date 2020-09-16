Kütahya’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
KÜTAHYA'DA ROMA DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ
Kütahya’da alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet haç, 1 adet mühür, 1 adet yüzük ve 1 adet obje olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il merkezinde S.P., H. D. ve E. Y. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Merkez ilçe Yoncalı Geven mahallesinde bahse konu şüphelilerle temasa geçen ekipler, şüphelilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet haç, 1 adet mühür, 1 adet yüzük 1 adet obje olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheli S. P. gözaltına alınırken, diğer şüpheliler, H. D. ve E. Y. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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