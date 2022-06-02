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Kütahya’da refüjlere çiçek

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahar ayları ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Park ve yeşil alanların bakımının yanı sıra çiçek ekimine de başlayan ekipler, çalışmaları ile göz dolduruyor.

KÜTAHYA 02.06.2022, 08:54
Kütahya’da refüjlere çiçek

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahar ayları ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Park ve yeşil alanların bakımının yanı sıra çiçek ekimine de başlayan ekipler, çalışmaları ile göz dolduruyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz yazlık çiçek ekimi öncesi yeşil alanlardaki çimlerin onarımını yapan park bahçe ekipler, farklı türden çiçeklerin dikimini yaparak şehrimizi süslüyorlar. Belirli periyotlarla bakımlarının yapılacağı çiçekler şimdiden görsel bir şölen oluşturuyor. Ekiplerimiz kentin estetik değerine katkı sağlayacak bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor" denildi.

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