banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip

Kütahya’da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polisin kontrol ettiği içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

KÜTAHYA 21.06.2022, 09:27
Kütahya’da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polisin kontrol ettiği içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince İstiklal Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda M.G., İ.T., S.Ç. ve M.I.Y. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan kontrolde 1,87 gram metamfetamin, 1,38 gram bonzai ve 4 adet sentetik ecza hap (galara) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu