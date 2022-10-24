Kütahya’da ’Polis Şehitlerine Vefa Kupası Futbol Turnuvası’ sona erdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu (DPÜ PEKT) liderliğinde 12 öğrenci topluluğunun katılımı ile gerçekleştirilen Polis Şehitlerine Vefa Kupası Futbol Turnuvası, İnşaat Topluluğunun şampiyonluğu ile tamamlandı.

İİBF’nin Futbol Sahasında düzenlenen turnuvanın şampiyonluğunu Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğunu final maçında yenmeyi başaran İnşaat Topluluğu kazandı.

“Şehitlerimizi her zaman saygıyla anıyoruz”

Müsabakaya ve ödül törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas organizasyonu düzenleyen öğrenci topluluğuna teşekkürlerini iletirken, başta polis şehitleri olmak üzere ülkemiz için canını feda eden tüm kahramanları rahmetle andığını ifade etti. Üniversite olarak böylesi hassas bir konuda katılım sağlayan topluluklarımızı tebrik eden Prof. Dr. Gavas, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, milli güvenlik başta olmak üzere her alanda canını siper eden kahraman polis teşkilatımıza minnet borçluyuz" dedi.

Ödül törenine katılan Kütahya İl Emniyet Müdür Vekili Ali Semet, güzel bir amaç için bir araya gelen öğrencileri tebrik ederek, düzenlenen etkinlikten mutluluk duyduklarını belirtti.

Karşılaşmayı takip eden Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğumuzun Danışmanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, topluluk olarak bu organizasyonda liderlik etmenin önemine değinerek, İnşaat Topluluğunu ve tüm katılımcı toplulukları tebrik etti. Ev sahibi topluluk olarak yaşadıkları gururu aktaran Prof. Dr. Ünal, anlamlı çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Turnuva galibi İnşaat Topluluğu kupasını ve madalyalarını Prof. Dr. Gavas, Emniyet Müdür Vekili Semet, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Ünal ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer ile katılım gösteren polis memurlarından aldılar ve şampiyonluklarını kutladılar.