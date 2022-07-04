banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü

Kütahya’da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan plakasız motosiklette 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

KÜTAHYA 04.07.2022, 09:10
Kütahya’da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan plakasız motosiklette 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.G. (20) isimli şahsın sevk ve idaresindeki K.Ç. (21) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu plakasız motosiklette ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin plakasız, muayenesiz ve hacizli olduğu tespit edilerek, gerekli işlemler için trafik ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
23°
açık