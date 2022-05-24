Kütahya’da piknik alanları temizleniyor

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ağaçköy Mahallesi’nde bulunan Regülatör piknik alanındaki temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte vatandaşların özellikle en çok tercih ettikleri piknik alanlarından biri olan Regülatör piknik alanı, her hafta sonu gerek bölge halkı, gerekse dernekler tarafından yoğun bir şekilde talep görüyor.

Yapılan açıklamada, "Belediye ekiplerimiz, yeni günün ilk mesai saatlerinde çalışmalarına Regülatör piknik alanından başladılar. Çöp konteynerlarını çöp kamyonlarına boşaltan ekipler ayrıca etrafta bulunan çöpleri de temizleyerek detaylı bir mıntıka temizliği yaptılar. Daha temiz bir Kütahya için çalışmalarını sürdüren ekipler Ağaçköy Mahallesi’ndeki çamlık piknik alanının yanı sıra şehrin tüm mahallelerinde aynı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor" denildi.