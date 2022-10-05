Kütahya’da "Peygamberimiz, cami ve irşat" konulu konferans

Kütahya İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen "Peygamberimiz, cami ve irşat" konulu konferansa konuşmacı olarak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Kütahya’da görev yapan Kur’an Kursu öğreticileri, imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.

İmam hatip Recep Göner tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ardandan kürsüye gelen Prof. Dr. Ali Çelik, "Çağdaş dünyada tebliğ ve irşadı nasıl yapılır?" konusunu anlattı. Çelik, "Din hayatın kendisidir, tebliğ emaneti aka aka bize kadar geldi. Gün değişti, çağ değişti, insanlar değişti" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Çelik ve katılımcılara teşekkür etti.