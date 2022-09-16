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Kütahya’da parklar renkleniyor
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Zafertepe Mahallesi’ndeki Şehit Engin Balcı Parkı’nda çalışmalarını sürdürüyor.
KÜTAHYA 16.09.2022, 11:55
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Zafertepe Mahallesi’ndeki Şehit Engin Balcı Parkı’nda çalışmalarını sürdürüyor.
Zafertepe Mahallesi’ndeki Şehit Engin Balcı Parkı’nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta bulunan futbol sahasında boyama çalışması gerçekleştiriliyor.
Planlanan program dahilin şehrimizin tüm mahallelerindeki park ve bahçelerde bakım, onarım ve genel temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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