Kütahya’da park ve bahçelerde temizlik

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mahallelerde ki parklarda bakım, temizlik ve onarım çalışmalarının yanında, çevre yolu orta refüj üzerinde bulunan ağaçların budanma işlemleri yapılıyor.

Ekipler, Mehmet Akif Ersoy ve Bahçelievler Mahallesi’ndeki parklarda temizlik çalışmalarını sürdürürken, Zafertepe Mahallesinde de parkların boyanma işlemleri gerçekleştiriliyor. Bir diğer ekip ise Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde orta refüjde yer alan ağaçlar ile Çiniciler Çarşısı çevresindeki ağaçların budamasını yapıyorlar. Yapılan temizlik, bakım ve onarım çalışmaları ile çocuk oyun parkları ve parklar, çocuklar için daha güvenli bir hale getiriliyor.