Kütahya’da park ve bahçelerde çim biçme çalışmaları

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında başlattığı çim biçme ve ot temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bahar aylarının gelmesi ile birlikte, Kütahyalı hemşehrilerimiz ve çocuklarımız park ve bahçelerde temiz bir ortamda oyun oynamaları, dinlenmeleri için başlatılan çim biçme ve ot temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Zafertepe, Sporkent, 100. Yıl Mahallesi, Okçu ve Güveççi Mahallelerinde çim biçme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarla birlikte park ve bahçelerimizin peyzaj çalışmaları tamamlandı" denildi.