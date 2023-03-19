Kütahya’da park halindeki minibüs yandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde 35 AEJ 359 plakalı minibüs park halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araç, kısa sürede alevlere teslim oldu.

Araç sahibinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Polis, ölen yada yaralananın olmadığı yangın olayıyla alakalı soruşturma başlattı.