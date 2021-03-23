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Kütahya’da ’Pandemi döneminde öğretmen olmak’ konulu seminer

Kütahya Valiliği ile Kütahya Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Pandemi döneminde öğretmen olmak” konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

KÜTAHYA 23.03.2021, 10:59
Kütahya’da ’Pandemi döneminde öğretmen olmak’ konulu seminer

Kütahya Valiliği ile Kütahya Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Pandemi döneminde öğretmen olmak” konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın konuşmacı olduğu çevrim içi seminer; Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile bin öğretmenin katılımıyla yapıldı.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’a katılımlarından dolayı teşekkür eden Vali Ali Çelik, konferansın önemine değindi.

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin hayatın her safhasında hissedildiğini belirterek öğretmenlere seslenen Vali Ali Çelik, “İlimizde vaka artış eğilimi sürüyor. Filyasyon ekiplerimizin çalışmaları neticesinde salgının yayılmasında ev içi temasların öne çıktığını görüyoruz. Bu sürecin devamında bireysel ve toplumsal anlamda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Çocuklarımız aracılığıyla ailelerimizi koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda bilgilendirmenizi rica ediyorum. Temennim ve duam, hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirmeleri. İnşallah bu süreci hep birlikte başarıyla atlatacağız” dedi.
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