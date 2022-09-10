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Kütahya’da otomobilde gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde yapılan yol aramasında durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölmede zulalanmış toplam 304 gram metamfetamin maddesi Jandarma Uyuşturucu Arama Köpeği Mola tarafından bulundu.
KÜTAHYA 10.09.2022, 14:00
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde yapılan yol aramasında durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölmede zulalanmış toplam 304 gram metamfetamin maddesi Jandarma Uyuşturucu Arama Köpeği Mola tarafından bulundu.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde yapılan yol aramasında A.K. ve E.E. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Jandarma Uyuşturucu Arama Köpeği Mola ile araçta yapılan aramada, toplam 304 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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