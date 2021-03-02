Kütahya’da otodan hırsızlık olaylarının zanlısı 3 kişi yakalandı

Kütahya’da 3 ayrı otodan hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fuatpaşa Mahallesi 16. Sokakta bulunan işyeri önündeki araçtan 4 adet lastik ve 4 adet jant çalınması olayını gerçekleştiren şahısların A.Ç.(23) ve N.Ç.(20) isimli şahıslar, Bahçelievler Mahallesi Pak Sokak’taki araçtan 1 adet lastik ve 1 adet jant çalınması olayının şüphelilerinin A.Ç. ve M.A. K. (20) isimli şahıslar, Bahçelievler Mahallesi Porselen Sokak’ta araçtan 4 adet hoparlör ve oto teybi hırsızlığının şüphelilerinin A.Ç. ve M.A. K. isimli şahıslar olduklarını tespit ederek 3 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ele geçirilen 4 adet lastik, 4 adet jant ve oto teybi ile 4 adet hoparlör araç sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.