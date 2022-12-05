Kütahya’da Otizm Kafe açıldı

Vali Ali Çelik, Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulunca Dünya Engelliler Gününe özel açılan ’Otizm Kafe’nin açılışını yaptı, özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Özel çocuklar tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Vali Çelik masalarına konuk oldu, onlarla uzun süre sohbet etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, “Gençlerimizin sosyal alanda rehabilitasyonları, farkındalıkları ve bizlerin onlar adına empatilerini güçlendirecek bir etkinlik. Her türlü engeli kaldırmak için önce zihinlerimizdeki engeli aşmak ve bizden başka insanların içinde bulundukları zorlukları anlamak için de büyük bir empati duygusunu geliştirmemiz gerekiyor. Bugünler bunun için vesile. Her türlü zorlukta insanımızın yanında olmak için büyük bir empati ve sevgi duygusu geliştirir ve üzerimize düşen sorumlulukları hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda yerine getiririz” diye konuştu.