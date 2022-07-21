Kütahya’da OSB servis yoluna sıcak asfalt

Kütahya’da alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Alayunt Mahallesi Avlupınar Caddesinde başlayan 1200 metrelik sıcak asfalt serim çalışmasını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bugüne kadar Kütahya’nın 400 kilometrelik yol ağının 250 kilometresinde asfalt çalışması yapıldığını ifade etti.

Kütahya’nın birçok mahallesinde başlayan asfalt serim çalışması ile birlikte ulaşımda yaşanan yol sorunu tek tek çözülmeye devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim işleri hızla devam ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Alayunt Mahallesi Avlupınar Caddesinde yapımı devam eden asfalt serim çalışmasını inceledi.

Organize Sanayi Bölgesi servis yolu olarak yoğun bir şekilde kullanılan yolun yapılan asfalt serim çalışması ile birlikte standardının yükseleceğini ifade eden Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür etti.

Göreve geldiği günden itibaren 400 kilometre yol ağı bulunan şehir merkezinde 250 kilometre yolun asfalt serimi işini tamamladıklarını belirten Başkan Işık, yapımı devam eden ve planlanan çalışmalarla birlikte Kütahya’nın daha kaliteli yol ağına kavuşacağını ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Zığra, İkizhüyük mahalle sakinlerinin yoğunlukla kullandığı bin 200 metrelik yolda yapım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, yolun devamında Sporkent’e kadar olan kısımda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt serim çalışmaları başlayacak.