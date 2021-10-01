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Kütahya’da ormanların gençleştirilmesi çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların gençleştirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

KÜTAHYA 01.10.2021, 17:26
Kütahya’da ormanların gençleştirilmesi çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların gençleştirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü Karakuz Orman İşletme Şefliği 2021 yılı rehabilitasyon programında olan 15 hektar sahada arazi hazırlığı çalışmaları devam ediyor. Saha hazırlığının bitirilmesinden sonra sahaya 34 bin adet karaçam fidanı dikilerek çalışmalar sonuçlandırılacak.

Damlalı Karaağaç suni tensil sahası arazi hazırlığı çalışmalarını yerinde inceleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Müdür Keskin, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ormanlarda gençleştirme çalışmalarını hızla sürdüreceklerini söyledi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin’e arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Etüt Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak, Kütahya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Levent, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları eşlik etti.

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