Kütahya’da ormanlara silvikültürel müdahaleler

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün ormanların geleceğe daha sağlıklı ve bakımlı şekilde aktarılması için planlı ve maksatlı silvikültürel müdahalelerini sürdürdüğü bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş ve varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi için planlı ve maksatlı silvikültürel müdahalelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Karadona Orman İşletme Şefliği tarafından yürütülen silvikültürel çalışmalar, Arıca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerince 61,4 hektar sahada devam ediyor. 2021 yılında ışık kesimi çalışması yapılan sahalarda kar kış demeden, toprak yüzeyine düşen kurumuş yaprak, ibre ve dal parçaları toplanarak ölü örtü temizliği yapılıyor. Arıca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından bin 400 metre rakımda sürdürülen çalışmalar ile fidanlar kaderine bırakılmayıp gün yüzüne çıkartılarak, geleceğe nefes olmaları sağlanıyor.