Kütahya’da “Ormanın Güzellikleri” isimli tiyatro oyunu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü organizasyonu ile 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sincap Çocuk A4 Sanat Topluluğu ’ tarafından “Ormanın Güzellikleri” isimli tiyatro oyununun sergileneceği bildirildi.

İl ve ilçelerde hafta süresince sergilenecek olan “Ormanın Güzellikleri” isimli tiyatro oyunu Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ve Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir’in katılımı ile Akşemseddin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde sergilendi.

Rıza Taban’ın yazıp yönettiği, Oyuncu, Yazar Tuğçe Yanardağ, Kadir Ali Pekşen ve Seçil Yıldırım’ın oyuncu olarak görev aldığı tiyatro oyunu hem eğlendiriyor hem öğretiyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi göstererek izlediği oyun sonunda Bölge Müdür Yardımcıları tarafından çocukların Orman Haftası kutlandı, hediyeler verildi.