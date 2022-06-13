Kütahya’da orman yangınlarıyla mücadelede son teknoloji kullanılıyor

Trbonet-Yangın Cell sisteminin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli tüm teknik personel tarafından kullanılmaya başlandığı ve sistemin yapılan tatbikat ile test edildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü için geliştirilen internet tabanlı olarak güçlü, güvenli ve kaliteli iletişim sağlayacak olan sistem yangın esnasında da etkili iletişim imkanı sağlayacak. Sistem, 2022 yılından itibaren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Ayrıca, hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek, nemin düşük olduğu riskli günler için "Alarm Durumu" talimatı verildiğinde tüm araçların konuşlanarak bekleyeceği yerlerin özel bir çalışma ile tespit edildiği yerlere hareket etmeleri, ulaşma süreleri ve benzeri konularda yapılan tatbikatta araçlar yangın yönetim sistemi üzerinden anlık olarak takip edildi. Tatbikat sonunda Bölge Müdürü Birol Dündar tarafından orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması ve teknolojik imkanların etkin şekilde kullanılması hususunda tespitler yapılarak, önerilerde bulunuldu ve gerekli talimatlar verildi.

Tatbikata, Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, tüm İşletme Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Orman İşletme Şefleri katıldı.