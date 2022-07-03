Kütahya’da orman yangınları ile mücadele tedbirleri

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’nca orman yangınları ile mücadele çerçevesinde ormanlık alan içerisinde, piknik alanlarında ve ormana giriş noktalarında Asayiş ve Trafik ekipleriyle önleyici kolluk devriyesi icra edildiği bildirildi.

Asayiş ve Trafik ekipleriyle 13 ayrı noktada gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında piknik alanlarındaki vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturuldu.