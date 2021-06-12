Kütahya’da orman personeline “İşbaşı ve Bilgi Yenileme” eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinde Yangın Müdahale Ekiplerinde görevli işçi personel ile Kule Görevlisi, Santral Görevlisi ve İş Makinası Operatörü olarak görev yapan personele yönelik “İşbaşı ve Bilgi Yenileme” eğitimleri yapıldı.

Program kapsamında orman yangınları temel bilgileri, yangınlara müdahale teknikleri, kullanılan ekipman, el aletleri, iş makinaları, pompa kullanımı, genel iş güvenliği, haberleşme, yangın organizasyonu konularında verilen teorik eğitimin ardından, araç, malzeme kontrolleri yapıldı. Daha sonra 248 personelin katılımı ile yapılan tatbikatlar ile uygulamada karşılaşılacak sorunlar üzerinde duruldu.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman kahramanlarının yangın sezonu ile birlikte iş başında olduğunu belirterek, “ Tüm Orman İşletme Müdürlüklerimizdeki personelimize verdiğimiz eğitimler ile aslında bilgilerimizi tazeliyor ve orman yangınlarına ne kadar hızlı müdahale edebileceğimizin uygulamasını yapıyoruz. Eğitim bizler için önemli, ormanlarımız koruma noktasında olmazsa olmazımız. Orman yangınları ile ne yazık ki, doğal dengenin bozulmasına, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasına ve topraktaki organik maddelerin yitirilmesine aynı zamanda da geleceğimize bırakacağımız en güzel mirasın elimizden kayıp gitmesine neden olan bir olay. Ve bilmekteyiz ki, orman yangınlarının yüzde 94’ ü insanlardan kaynaklanıyor. Buna karşı, bu yangınların sadece yüzde 6’sı doğal afetlerden dolayı çıkıyor. Bizim bu noktada vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, biraz daha dikkat ve duyarlılık. İhmal ve dikkatsizlik, ormanlarımız için çok kötü sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimler, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı, OYM Şube Mühendisleri A.Başar Kavcin ve Sinem Aşçı, Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü Mühendisleri Gökhan Sezgin ve Tuğrul Çiçek tarafından verildi.