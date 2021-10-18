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Kütahya’da orman personeline “Bilgi Güvenliği Farkındalık” eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurum personeline “Bilgi Güvenliği Farkındalık” eğitimi verildiği bildirildi.

KÜTAHYA 18.10.2021, 14:23
Kütahya’da orman personeline “Bilgi Güvenliği Farkındalık” eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurum personeline “Bilgi Güvenliği Farkındalık” eğitimi verildiği bildirildi.

Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda öğleden önce saat 10,00 ve öğleden sonra saat 14,30 olmak üzere iki grup halinde düzenlenen eğitim, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı’nın açılış konuşması ile başladı. Personelin farkındalık seviyelerinin arttırılmasında en önemli maddelerden birinin düzenli olarak verilen eğitimler olduğunu dile getiren Bölge Müdür Yardımcısı Arpacı, bilginin, kurumun en değerli varlığı olduğunu, korunması ve verimli kullanılmasının önemi için bu eğitimin düzenlendiğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğünde Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapan Mehmet Ali Bali ve Tekniker Cihan Yakut tarafından verilen eğitimlerde, bilgi ve bilgi güvenliği nedir?, kurumsal bilgi güvenliği nasıl sağlanır?, bilgi güvenliği ihlalleri nelere mal olur?, personelden beklenenler?, parola güvenliği, yedekleme, e-posta güvenliği gibi konular işlendi. Videolarla anlatımlar desteklendi ve konu hakkındaki sorular yanıtlanarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitime Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Fethi Şentürk, Şube Müdürleri, Orman İşletme Şefleri ve Kurum personeli katıldı.

Oluşan güvenlik açıklıklarının büyük kısmının kullanıcı hatasından kaynaklandığının vurgulandığı eğitimin, personelin farkındalığının artırılması açısından oldukça verimli geçtiği belirtildi.

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