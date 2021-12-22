Kütahya’da ’Orman Okulu Lideri Eğitici Eğitimi’ne katılan öğretmenlere sertifika

2021 Yılı Teknik Destek kapsamında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce koordine edilen ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Ormanda Okul: Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Orman Okulu Lideri Eğitici Eğitimi" ne katılan öğretmenler için sertifika töreni düzenlendi.

"Ormanda Okul: Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Orman Okulu Lideri Eğitici Eğitimi" ne katılan öğretmenlere sertifikaları Maarif Salonunda düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek projesi olarak desteklenen ve 9 Aralık’ta başlayan eğitim, toplam 60 saat sürdü ve öğretmenler kent ormanında uygulamalı eğitim aldılar.

Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştirilen okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik Orman Okulu projesinin çok yakında hayata geçeceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu eğitimin projenin bir parçası olduğunu, öğretmenlerin eğitimden elde ettikleri deneyimleri okullarında muhakkak yaygınlaştırması gerektiğini belirtti.

Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle gerçekleştirilen projede toplam 15 okuldan 21 öğretmen "Orman Okulu Lideri" olarak eğitimlere ikinci dönem devam edecekler.