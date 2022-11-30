Kütahya’da orman köylüsüne 14 milyon TL kredi desteği

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi amacı ile ORKÖY projeleri çerçevesinde 2022 yılında 194 aileye toplamda yaklaşık 14 Milyon 7 bin 558,5 TL’lik destek sağlandı.

2022 yılı başında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne verilen 6 Milyon TL ORKÖY ödeneğinin Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen ek ödenekler ile 14 Milyon 7 bin 558,5 TL’ye çıkarıldığını belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tek il olan Kütahya’daki 194 ailenin ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını dile getirdi.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya’daki 43 orman köyünde 89 aileye süt sığırcılığı, 39 aileye süt koyunculuğu, 19 aileye manda yetiştiriciliği, 28 aileye traktör, 5 aileye motorlu testere ve 14 aileye ŞEBGES olmak üzere 194 aileye ORKÖY kredi desteği vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamaları için gereken gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.