Kütahya’da Orman Haftası hazırlıkları masaya yatırıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda 21-26 Mart Orman Haftasında yapılacak olan fidan dikim törenleri ve etkinliklerin görüşüldüğü bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda 21-26 Mart Orman Haftasında yapılacak olan fidan dikim törenleri ve etkinlikler görüşüldü, ormanların önemine yönelik farkındalığın artırılması için yapılacaklar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

21-26 Mart Ormancılık Haftasında, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormancılığın tanıtılmasının yanı sıra orman ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak, ormanların faydalarını anlatmak ve korunmasının önemine değinmek amacıyla doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlenmesi, sincap çocuk tiyatrosu gösterileri, fotoğraf sergisi, fidan dikimleri, ormancılığın tanıtımının yapıldığı video gösterimleri gibi etkinlikler düzenlenecek.