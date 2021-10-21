banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı

Kütahya’da okulların ’Kendin Yap Atölyeleri’ ziyaretleri başladı

Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile YENEP kapsamında tasarımcı, girişimci ve üretken nesiller için Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kurulan ve ağustos ayından beri öğrenciler ile demo eğitimler düzenlenen Kendin Yap Atölyelerinde okul ziyaretleri başladı.

KÜTAHYA 21.10.2021, 15:43
Kütahya’da okulların ’Kendin Yap Atölyeleri’ ziyaretleri başladı

Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile YENEP kapsamında tasarımcı, girişimci ve üretken nesiller için Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kurulan ve ağustos ayından beri öğrenciler ile demo eğitimler düzenlenen Kendin Yap Atölyelerinde okul ziyaretleri başladı.

Öğrencilerin atölyeleri tanıması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yer alan atölyede, Arçelik Mini Garage, Origami, Krigami İstasyonu, 3D Tasarım İstasyonu, Robotik Kodlama İstasyonu, Mobil Uygulama İstasyonu, Nesnelerin İnterneti İstasyonu ve Ahşap İstasyonu yer alıyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2