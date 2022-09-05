Kütahya’da ’Okullar hayat bulsun’ projesi çerçevesinde açılan gitar kursu final konseri ile sona erdi

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Okullar hayat bulsun’ projesi çerçevesinde açılan gitar kursu final konseri ile sona erdi.

Müzik öğretmeni Öncül Günyeli tarafından yaz dönemi boyunca 8-13 ve 13-18 yaş grupları arasında yaklaşık 65 öğrenciye gitar kursu verildi.

Öğrencilerin mutlaka bir müzik aleti çalması gerektiğini belirten Öncül Günyeli, "Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaz döneminde açılan ’Okullar hayat bulsun’ projenin karşılığı olan kursumuzun velilerimizin de katılımı ile finalini yaptık. Bu proje burada kalmayacak. Bu ekip Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ve Milli Eğitim Müdürümüz onay vermesi halinde resmi günlerde sahne alacak. 8-13 yaş grubunda 35 kişi, 13-18 yaş arası grubundan da 30 kişiden oluşan iki ayrı bir gruptu. Yaz dönemi yoğun geçti, yoğun katılım oldu. Onlar çok heyecanlılar. Ben onları sahnede görünce heyecanlanıyorum. Sahne gençelerin olmalı. Heyecan gençlere verilmeli. Ekim ayında da kış dönemi kurslarımız devam edecek. Tüm Kütahya halkını müziğe davet ediyorum. Öğrencilerimiz mutlak bir müzik aleti çalmalı. Vatandaşlarımıza Halk Eğitim Merkezimizin kapıları sonuna kadar açık" diye konuştu.