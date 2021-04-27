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Kütahya’da öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi

Kütahya’da “Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında, 7 okulda toplam 237 öğretmen ve 27 idareciye İlk Yardım Eğitimi verildiği bildirildi.

KÜTAHYA 27.04.2021, 11:57
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Kütahya’da öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi

Kütahya’da “Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında, 7 okulda toplam 237 öğretmen ve 27 idareciye İlk Yardım Eğitimi verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu "Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında, ilimiz merkezinde 4, ilçelerde 3 olmak üzere toplam 7 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi "Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamına alınmıştır. Proje hedefleri arasında tüm öğretmenlere "İlk Yardım Eğitimi" verilmesi yer almakta olup Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar 7 okulda toplam 237 öğretmen ve 27 idareciye İlk Yardım Eğitimi verilmiştir. Eğitimler devam etmektedir” denildi.
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