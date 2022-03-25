Kütahya’da öğrencilere ağaç dikmenin önemi anlatılıyor

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ağaç dikmenin önemi ve orman sevgisini aşılamak amacıyla Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde okul ziyaretleri yaparak, öğrencilerle bir araya geliyor.

Şehit Muhammet Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Yeşildağ Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi, ilkokullar arası düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim yarışmasında birinci çıkaran sınıf öğrencilerine, fidan dikimi ile ilgili bilgiler verdi, ormancılık faaliyetlerini anlatan animasyon filmlerini izletti ve öğrencilerin merak ettikleri konularla ilgili sorularını yanıtladı. Yeni orman gönüllülerinin kazanıldığı okul etkinliğinde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefi Zeynep Aydemir tarafından Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirildi. Öğrencilerle bir araya gelinen ziyarette, ormancılıkla ilgili bilgiler verildi, ormanlar ve orman sevgisi konularında çizgi film ve animasyonlar izletildi. Öğrencilere hediyeler verildi ve küçük yaşta ormanların korunması ve önemi konularında bilinçlenmeleri sağlandı.