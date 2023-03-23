Kütahya’da ödüllü bilgi yarışması sonuçlandı

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında “Gençler Arası Ödüllü Kütahya” konulu bilgi yarışması finali, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yarışma öncesi, haftanın önemi ve 2023 yılı Kütür Sanat Sezonu hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, “Kütüphaneler birer kültür hazinesidir, bize düşen bu hazinelere sahip çıkarak gençlerimize daha çok okuma alışkanlığı kazandırmak. Bu açıdan bu tür bilgi yarışmaları çok önem arz etmektedir. Katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu sezon Kültür Sanat faaliyetleri adına yine önemli projelerle geçireceğimiz bir yıl olacak” dedi.

2023 yılı sezon isminin “Hisarlı Ahmet Sezonu” olduğunu belirten Abdullah Damcı, “Yaşadığımız büyük deprem felaketini göz önünde bulundurarak daha sadeleştirilmiş bir sezon yapmayı planlıyoruz. Eylül ayı içerisinde Kültür Sanat Akademisi çalışmalarımızı tamamlayarak start vermek istiyoruz. Tüm paydaşlarımızın bir araya geleceği Kültür Yolu Projemiz çok kapsamlı olarak gerçekleştireceğimiz bir organizasyon olacaktır. Ramazan ayı boyunca etkinliklerimiz geçen sene olduğu gibi bu yılda, Germiyan Sokağı’nda her güne özel bir etkinlikle gerçekleştirilecektir. Ramazan ayı denince biliyorsunuz iftarlarımız çok önemli, on farklı semtimizde mahallelerimizin birleşimiyle iftar programlarımız olacak.Kadir Gecesi’nde, Zafer Meydanı’nda büyük bir katılımla hem iftar hem de sahur programı yapacağız. Bir kez daha yarışmaya katılan katılımcılara ve izleyicilere teşekkürlerimi iletiyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından bilgi yarışması finaline kalan beş grup arasında kıyasıya mücadele geçti. Kütahya özelinde ve tarihinde önemli olayların soru olarak yöneltildiği bilgi yarışmasına, farklı okullardan oluşturulan grupların katıldığı yarışmacılar sorulara yanıt vererek birinci olabilmek için çaba sarf ettiler.

Yarışmada, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; İbrahim Karaman, Mehmet Kurt, Hüseyin Bozkurt’tan oluşan Mavi Şimşekler grubu birinci, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Umut Durak, Ahmet Cemal Gündüz, Semi Emeksiz’ den oluşan Evliya Çelebi’nin Torunları grubu ikinci, Dumlupınar Üniversitesi ve Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Musa Dağ, Mehmet Ali Erdem ve Büşra Ayaz’dan oluşan Özgürlük Grubu ise üçüncü oldu.