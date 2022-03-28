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Kütahya’da “Narko Gençlik” projesinde 250 üniversite öğrencisine eğitim
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Narko Gençlik” projesi çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine eğitim verildiği bildirildi.
KÜTAHYA 28.03.2022, 10:44
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Narko Gençlik” projesi çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine eğitim verildiği bildirildi.
Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliği ekipleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 250 öğrenciye eğitim vererek, UYUMA uygulamasını tanıttı, “İki Ekmek” adlı kısa filmi izletti.