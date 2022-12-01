Kütahya’da mültecilere Kur’an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Çoğunluğunu Irak, Suriye ve Afanistanlı öğrencilerin oluşturduğu sınıfta, Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler eğitimi de veriliyor.

Merkez Kur’an Kursu yöneticisi Turhan Bayatlı, kurumda her yaştan kişiye Kur’an-ı Kerim eğitimin verildiğini kaydetti.

Bayatlı, "Kurumumuza müracaat olması halinde 6 yaşından itibaren Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Bu sınıfımızda genelde yabancı öğrenciler bulunmaktadır. Kursumuzda ayrıca görme ve işitme engellilere de eğitim verilmektedir. Yabancı öğrenciler Kur’an Kerim eğitimine daha yaktın. Yabancı öğrencilerin tamamına yakını Elif Ba’dan Kur’an-ı Kerim’e geçti" dedi.

Bayatlı, yabancı öğrencilere Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra dini bilgiler eğitiminin de verildiğini ifade etti.

Mülteci öğrenciler de, Merkez Kur’an Kursu yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler.