Kütahya’da ’Muhtarlık Takip Sistemi’ne 1 yılda bine yakın talep

Kütahya Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu Muhtarlık Takip Sistemi’ne 1 yılda bine yakın talepte bulunulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Tüm muhtarlarımıza bilgisayar sistemi hediye ettik. Oturdukları yerden mahallelerinin sorunlarını Muhtarlık Talep Sistemi adlı bir yazılımla belediyemize iletiyorlar. Bizler de oradan öncelik sırasına dizerek her mahallemiz için yıllık programımızı yapıyoruz. 2023 yılında da aynı sistemle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.