Kütahya’da minikler için okul zili çaldı

Kütahya’ da Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi ve 1.sınıf öğrencilerinin okul kaygısının giderilmesi ve okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya koyduğu “Uyum programı” başladı.

Sabah saatlerinde velileriyle birlikte okullarına gelen okul öncesi ve 1.sınıf öğrencileri okulu gezip öğretmenleriyle tanıştı.

Bu yıl 5 Eylül’den itibaren anaokulu ve ilkokula başlayan öğrenciler için ilk kez uygulanmak üzere yeni uyum eğitimi programı hazırlandı. Buna göre, uyum sürecinin başında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleriyle ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Öğretmenler, bu toplantıda, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak.