Büyük Zafer’in 100. yılı dolasıyla Kütahya’da ’Milli Pul Sergisi’ açıldı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, tarihi değeri olan serginin kurtuluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya açılmasının son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da, Büyük Zafer’in 100. yılında bu anlamlı serginin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Pandemi dolayısıyla sergilere 3 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirten PTT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, "Pul, bir koleksiyon unsuru olmanın yanı sıra milletlerin geçmişi ile bugünü arasında köprü kuran; tarihi ve sosyal hafızayı canlı tutarak kültürel aktarımı sağlayan önemli bir kültürel değerdir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahip olan pul koleksiyonculuğu, şirketimizin büyük bir özenle hazırladığı bir takvim doğrultusunda yıl boyunca çıkardığı pullar, filateli derneklerinin katkıları ve değerli koleksiyonerlerimizin iş birliği ile her geçen gün daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız ancak 3 yıl aradan sonra yeniden düzenlediğimiz Millî Pul Sergimiz, Kütahyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelen koleksiyonerlerimizin bu konudaki özlemini giderecektir. Millî pul sergileri, pul koleksiyoncularının yakından takip ettiği önemli bir aktivite olmasının yanı sıra pul koleksiyonculuğu hakkında bilgisi olmayan kişilere de bu güzel hobiyi tanımaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. Biz de PTT Ailesi olarak 1863 yılında çıkardığımız ilk pul ile başladığımız bu yolculuğa 159 yıllık tecrübemizle devam ediyoruz. Filateli ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu alanı daha yakından tanımak isteyen ilgililer için sergi ve etkinlikler düzenliyor, bu kapsamdaki faaliyetlerimiz ile filatelinin ilgi duyan herkes tarafından tanınması adına elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz filateliyi sadece bir hobi olarak değerlendirmiyor, aynı zamanda millî hafızamızın korunmasında önemli bir unsur olarak görüyoruz. Millî pul sergimizi, Kütahya’da gerçekleştirmekten ve milletimiz açısından büyük bir öneme sahip bu tarihlerde Kütahya’da bulunmaktan hem mutluluk hem de gurur duyuyoruz. Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktalarından biri olan Kütahya, millet olarak bağımsızlık ve özgürlük konusunda ciddiyetimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz şehirlerden biri oldu. Kurtuluş Savaşımızın en büyük muharebelerinden biri olan Büyük Taarruz; 26 Ağustos 1922’de Afyon Kocatepe’de başlamış, 30 Ağustos’ta Kütahya Zafertepe Çalköy’de Başkomutanlık Meydan Muharebesinin kazanılması ile sonuçlanmış ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri burada atılmıştır. Dumlupınar’da 1 Eylül 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri’ emri ile düşman vatan topraklarından çıkarılmıştır. Bu önemli zaferin 100. yılı olması sebebiyle Şirketimizce ’Büyük Zafer’in 100. Yılı’ konulu portföy, 30 Ağustos’ta tedavüle sunulacaktır. Biz de PTT Ailesi olarak Büyük Zafer’in 100. yılı hatırasına Millî Pul Sergimizi Kütahyalılar ile buluşturmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları sergiye özel sunulan Filatelik ürünleri imzaladı.

Sergi, Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, PTT Genel Müdürü Yardımcısı Ragıp İmamoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz’ın kestiği kurdele ile açıldı.

Açılış sonrası protokol mensupları sergiyi gezerek genel müdür yardımcısı İmamoğlu’ndan bilgi aldı.

Sergi, 31 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.