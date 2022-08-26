Kütahya’da ’Milli Mücadelenin Manevi Değeri’ konulu konferans

Büyük Zafer’in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Kütahya İl Müftülüğü tarafından ‘Milli Mücadelenin Manevi Değeri’ konulu konferans verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Kütahya İl Müftülüğü tarafından Büyük Zafer’in 100. Yılı nedeniyle ‘Milli Mücadelenin Manevi Değeri’ konulu konferans verildi. Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Prof. Dr. Sarıkoyuncu, milli mücadele yıllarında yaşanan hatıraları ve manevi değerli bir kez daha canlı örnekleri ile katılımcılara aktardı.

Konferansı dinleyen Vali Ali Çelik, Prof. Dr. Sarıkoyuncu’nun anlattığı bilgilerin çok değerli olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Sarı Koyuncu konferans sonrasında milli mücadele konulu kitabını imzalayarak protokol üyelerine takdim etti.