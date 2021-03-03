Kütahya’da "Mesleki Eğitimde 1000 Okul” Projesi kapsamında Meslek Liseleri sanatsal etkinliklerde buluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında, Meslek Liselerinde eğitim gören öğrencilerin, kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından, öğretmenleri rehberliğinde, sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması boyutunda yapılacak iki aylık çevrim içi (online) etkinlik çalışmasıyla sanatsal üretim yapacak hale getirilmeleri, ortaya çıkacak ürünlerin online platformlarda sergilenmesi, derecelendirilmesi ve ödüllendirilmesini içeren "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" etkinliği için Kütahya’da da çalışma başlatıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan etkinlik uygulama esaslarında yer alan "İl MEM Etkinlik Düzenleme Kurulu" ve "İl MEM Etkinlik Seçici Kurulu" oluşturulması gerektiği için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe başkanlığında 5 Okul Müdürüyle "İl MEM Etkinlik Düzenleme Kurulu" ve 3 resim öğretmeni ile 3 müzik öğretmeninden oluşan "İl MEM Etkinlik Seçici Kurulu" oluşturuldu.

Oluşturulan kurullarda yer alan idareci ve öğretmenlerle Şube Müdürü İslam Aktepe başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Maarif Salonu’nda yapılan toplantıda, etkinlikle ilgili ileriki süreçte yapılması gereken iş ve işlemler görüşüldü.