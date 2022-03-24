Kütahya’da “Merkezi sınav verileri” konulu toplantı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların yıllar itibariyle “Merkezi sınav verileri” konulu toplantı düzenlendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, Şube Müdürü İrfan Kanık, Şube Müdürü Mehmet Zorlu ve merkez ilçede ve diğer ilçelerde bulunan Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların okul yöneticileriyle toplantı düzenlendi.

Toplantıda yıllar itibariyle yapılan merkezi sınavlar olan TEOG, LGS ve YKS verileri okul bazlı analiz edilip değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler okul yönetimleri ve zümre öğretmenler kurulları tarafından okullarda okul bazlı değerlendirilerek gerekli çalışmaların yapılması sağlanacak.