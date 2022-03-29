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Kütahya’da makaron ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kütahya’da bir iş yerinde ile evde yapılan aramalarda, bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 420 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
KÜTAHYA 29.03.2022, 14:26
Kütahya’da bir iş yerinde ile evde yapılan aramalarda, bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 420 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yunusemre Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ile İstiklal Mahallesinde bir ikamette yapılan aramalarda, bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 420 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.