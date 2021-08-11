Kütahya’da KÜSAD üyesi 34 sanatçının 86 eseri ziyarete açıldı

Kütahya’da “Sanatsal ve Kültürel İş Birliği Protokolü” kapsamında düzenlenen resim sergisi ziyarete açıldı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) üyesi 34 sanatçının 86 eserinin yer aldığı serginin açılışına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri ile sanatçı ve sanatseverler katıldı.

Serginin STK’ların arasındaki iş birliği ve diyaloğun ürünü olduğunu söyleyen KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, 20 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey bir sergi düzenlendiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Ali Çelik, bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendisinin de resimle uğraştığını paylaşan Vali Çelik, “Sanatsal ve kültürel aktiviteler içerisinde sevgi ve emek barındırıyor. Sanatın emek ve sevgiyle büyütülmesi, onun yüzyılları kucaklayacak bir esere dönüşmesi hayatın içinde bir anlam. Bu tür sergiler Kütahya’mız için çok değerli. KÜSAD’ın, sergilerini il dışında da değişik aktivitelerle bütünleştireceğine dair projeleri ve çalışmaları var. İnşallah çalışmalar, Kütahya’mıza ait olan değerleri sevgiyi, hoşgörüyü, birlikteliği barındıran bu gücü tanıtmak için fırsatlara vesile olur” diye konuştu.