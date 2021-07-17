Kütahya’da kurbanlık pazarında sahte para farkındalık çalışması

Kütahya’da Kurban Bayramı münasebetiyle Belediye Kurbanlık Pazarn’nda KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik sahte para farkındalık çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Kurban Bayramı münasebetiyle ilimizde kurulan Belediye Kurbanlık Pazarı’nda KOM Şube Müdürlüğümüz görevlileri tarafından vatandaşlarımıza yönelik Türk Lirasının güvenlik özellikleri anlatılarak, konu ile ilgili hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapılmak suretiyle sahte para konularına karşı duyarlılıklarının ve farkındalıklarının artırılması hedeflenmiştir. Vatandaşlarımızın emeklerinin heba olmaması adına, Kurban Bayramı süresince görevlilerimizce gerek bilgilendirme faaliyetlerine gerekse sahte para konusunda şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam edilecektir” denildi.