Kütahya’da Kur’an Kursları Yıl Sonu ve Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği

Kütahya İl Müftülüğü’nün, Kütahya Belediye bahçesinde düzenlediği Kur’an Kursları Yıl Sonu ve Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği’ne Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık katılım sağlayarak, çocuklarla bir araya geldi.

Kütahya Belediye Bahçesinde, Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur’an Kursları Yıl Sonu ve Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konuşmasında, “İl Müftülüğümüzün 4-6 yaş Kur’an Kursları öğrencileri için hazırlanan etkinliklere hepiniz hoş geldiniz. 2019 yılında göreve gelir gelmez bir Kur’an kurumuzun yeri ile ilgili bir kriz yaşanmıştı. Yaşanan krizde bir irade ortaya koymak gerekiyordu. Biz belediye olarak Kur’an kursunun yapılmasını istiyoruz. Kimse din eğitiminin önüne herhangi bir bahane ile engel koyamaz. İnşat tamamlandı ve oradan yetilen çocuklarımız burada bize program sunacaklar. Allah herkesin emeğini boşa çıkartmasın. Müftülüğümüz, milli eğitim ve sağlık il müdürlüğümüzün bu güne kadar belediyemize ulaştırdığı hiçbir talebine hayır demedik. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız için katkı yaptık, yapamaya da devam edeceğiz. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.