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Kütahya’da kumar oynayan 9 kişiye para cezası

Kütahya’da polis tarafından bir adrese yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 9 kişiye toplam 28 bin 350 TL para cezası uygulandı.

KÜTAHYA 12.05.2021, 23:35
Kütahya’da kumar oynayan 9 kişiye para cezası

Kütahya’da polis tarafından bir adrese yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 9 kişiye toplam 28 bin 350 TL para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince, kumar oynandığı bilgisi edinilen Balıklı Mahallesi’ndeki adreste yapılan kontrolde, içeride yoğun sigara dumanı olduğu, adreste 9 şahsın bulunduğu, iskambil kağıtlarıyla kumar oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Herhangi bir işyeri açma ruhsatı ibraz edilemediğinden zabıta görevlilerince adres süresiz olarak mühürlendi.
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